¿COMÓ? Durante una entrevista con Magaly Medina, Susy Diaz sorprendió a la propia ‘urraca’ al realizar una revelación en televisión nacional, esto luego de escuchar las revelaciones de Tessy Linda.

“Ahora me doy cuenta por qué no le hacía el mantenimiento a Flor (¿Cómo el mantenimiento?) No cumplía con sus obligaciones maritales durante meses y venía todo amargado, celoso”, expresó la excongresista, desatando la risa de Magaly Medina.

La bailarina aseguró que el cumbiambero la buscaba desde diciembre del año pasado y le juraba que no quería regresar con la madre de sus hijos. Sin embargo, decidió terminar con lo que tenían luego de verlo en televisión pidiendo perdón a Florcita.

“Me dejé llevar por ciertas cosas. Yo le creí lo que me decía por el tiempo que nos conocemos también. Siempre estaba solo. Siempre me llamaba. En un momento yo le creía que era verdad que estaba separado. Luego que él declaro que iba a recuperar su familia, ahí decidí alejarme”, enfatizó.

Susy Díaz tras confirmar que Néstor tuvo algo con Tessy Linda (Video: ATV)

Susy Díaz: Néstor Villanueva iba mucho a Los Olivos

Al iniciar la entrevista, Susy Díaz le preguntó a Tessy dónde vivía, ya que ella había escuchado que su casa estaba en Los Olivos; no obstante, la bailarina se negó de decirle en qué distrito residía.

La mamá de Florcita Polo indicó que Néstor Villanueva iba mucho a Los Olivos, con el pretexto de ir a la lavandería. “Mucho iba a Los Olivos con el pretexto de ir a la lavandería teniendo una lavandería en Miraflores, iba a Los Olivos. Ahora todo coincide”, dijo.

