Susy Díaz se corre del matrimonio [VIDEO y FOTOS]

Susy Díaz comentó que nunca más se volvería a casar y ahora está disfrutando de la vida.



“Mi relación con el ‘Mero’ fue por costumbre. Ya no regresaría con él porque acciones matan pasiones. Nunca más me caso con nadie, salvo que sea un millonario”, dijo la rubia en el programa ‘ Andrea al mediodía’.



También manifestó que ya no quiere trabajar más y ahora disfruta de la vida.



“Siempre he trabajado, desde que salí del colegio, ahora quiero disfrutar, irme de viaje. Siempre le aconsejo a Flor que trabaje porque ‘la plata que llega fácil, se va fácil’. Mi hija es joven, que trabaje por lo suyo. Yo le digo ‘mi pedacito de carne’ y es lo mejor que me ha dado Dios”, manifestó Susy Díaz.



