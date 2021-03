HACE MEA CULPA. Susy Díaz reconoció que infringió las normas dispuestas por el gobierno para prevenir contagios del peligroso coronavirus, luego de asistir al cumpleaños de su entrañable amiga Deysi Araujo el pasado fin de semana.

La rubia se comunicó con el programa América Hoy y mostró su prueba de descarte, que finalmente le salió negativo. Según sus palabras, asisitió a la reunión para un almuerzo el sábado y tuvo que esperar de 5 a 6 días para hacerse el test para detectar si tenía la enfermedad.

Asimismo, aseguró que tiene que mantenerse trabajando para ganarse la vida y que por eso mismo le realizan los descartes cada 15 días. “Soy imagen de las zapatillas todo el año 2021, entonces tengo que trabajar... por los protocolos, siempre me mandan 15 días (a hacer la prueba), entonces la prueba me la hice ayer”, dijo Susy Díaz.

Por otro lado, indicó que hace un mea culpa e invitó a las personas a tomar conciencia de los peligros de la enfermedad. “Yo siempre me cuido, si voy a una reunión y veo que hay bastante gente, orquesta, yo me escapo porque también tengo que ver mi salud... esta enfermedad, esta segunda ola, está muy fuerte”, reconoció la exvedette.

Susy Díaz también agradeció a Dios por protegerla y citó un salmo de la biblia. “Mil pagas caerán a tu derecha pero ninguna plaga caerá sobre mí... yo cumplo mis mandamientos, no le hago daño a nadie, no robo, no mato, yo creo que Dios me protege”, indició.

En ese sentido pidió que se reabran las iglesias pero que las ceremonias sean al aire libre. “Que lo hagan afuera o en un parque”, solicitó.

EL CUMPLEAÑOS DE DEYSI

Deysi Araujo celebró su cumpleaños el último sábado en una fiesta con temática de ‘Barbie’ en su departamento de San Juan de Lurigancho. Según se ve en imágenes que sus mismos invitados subieron a las redes sociales, en la fiesta estaban Susy Díaz, Azucena del Río y Nadeska Widausky.

Reporteros de Magaly Medina se apostaron en los exteriores del edificio y vieron cómo los invitados de Deysi Araujo se asomaban frecuentemente por la ventana para ver si pasaba alguna patrulla de la Policía o Serenazgo. Al ver a la autoridad, inmediatamente apagaban las luces para evitar se sancionados.

Los urracos decidieron tocar la puerta y consultarle a la pelirroja si estaban en una de las denominadas ‘fiestas covid’. “No, no, no, estamos en una reunión familiar tranquilos, pero no hay nada extraño... gracias”, dijo antes de cerrar la puerta.

DEYSI SE DISCULPA

En entrevista con Trome, Deysi Araujo aseguró que celebró su cumpleaños en una ‘pequeña reunión’ con amigos que antes se hicieron la prueba de coronavirus. “Incluso Azucena del Río llegó y el chico del laboratorio estaba esperando para hacerle la prueba de antígeno. Fue algo íntimo y privado, yo me cuido demasiado”, dijo.

Al ser consultada sobre si fue un error, la exvedette indicó: “Sí, de hecho la gente puede pensar contrario y yo pido disculpas, en todo caso”, aseveró.