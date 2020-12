SE LO REGALA CON LACITO Y TODO. Susy Díaz estuvo anoche en Magaly Tv La Firme y se tomó unas copitas mientras hablaba del reciente ampay de quien hasta hace unos días fue su expareja, Walter Obregón, con otra mujer.

La rubia y Magaly Medina conversaron sobre la identidad de ‘la otra’ en cuestión, una mujer identificada como Iris Amparo Castillo Granda, quien estaría casada según sus redes sociales.

La Urraca le comentó a Susy que su equipo había descubierto que la mujer tenía dos cuentas de Facebook. En la primera parece como Iris Amparo Castillo Granda, casada con Jhony Rojas. Sin embargo, en una segunda cuenta aparece como soltera y tiene como amigo a Walter Obregón.

“Qué rival ni qué nada, te agradezco”, dijo la rubia al ser consultada por Magaly sobre la mujer. “Hay que ver el lado positivo. ¿Tú me has visto sacándole la vuelta al Mero? ¿A Andy V? ¿Y acaso volví con el Mero o con Andy? No es felicidad volver con una persona que te saca la vuelta. Siempre le vas a sacar en cara”, dijo la exvedette.

Luego de haberse tomado unas copas, Susy Díaz le preguntó a Magaly si podía contactarse con la pareja de Iris Amparo, para planear una venganza. “¿Puedo escribirle a su esposo? Para vengarnos”, dijo a modo de broma. “Ya ahora la divorció y no le va mandar su mensualidad”, agregó.

