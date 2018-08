Susy Díaz: 'Mero Loco' sobre nuevo romance de la rubia: 'Hace diez días durmió en mi casa'

“Hasta hace diez días, Susy Díaz durmió en mi casa”, contó Eddie Hidalgo, conocido popularmente como ‘Mero Loco’, quien fue pareja de la rubia por más de diez años.



Asimismo, indicó que conversa diariamente con ella, y le dijo que la relación de un mes que tiene con su chibolo Walter Obregón (29) es ‘armani’.



“Ella todos los días me llama, conversamos y viene a visitarme. El otro día vino pasadas las diez de la noche y se quedó a dormir. Entre nosotros existe mucha confianza”, expresó el cocinero.



“Ella me ha dicho: ‘¿Tú crees que soy tonta como para que me quiten la plata otra vez? Susy ya no quiere chibolos, eso es ‘armani’, ella misma me lo contó”, agregó el 'Mero Loco'.



El ‘Mero Loco’ dijo que Susy Díaz no volvería a equivocarse, pues ya lo hizo con Andy V.



“Ya la señora tiene experiencia, se casó con el muchachón y mira cómo le pagó. Ahora he visto que sale a presentar a su nueva pareja. Ojalá que no le pague mal y me llame llorando para ser, nuevamente, su paño de lágrimas”, sostuvo.



Según el cebichero, el único hombre que la conoce bien es él.



“Nadie la conoce como yo, nadie la hizo más feliz como yo, porque nunca la ‘sangré’, nunca viví de ella. Yo tengo independencia económica y no me gusta que me paguen la cuenta. La única persona con quien se va a quedar Susy es conmigo”, finalizó.

