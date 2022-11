Susy Díaz se ha convertido en la protagonista de la canción ‘Todo por un like’ que Chris Milligan acaba de lanzar y que ya cuenta con miles de reproducciones en YouTube. En el ‘clip’ la excongresista le mete un tremendo ‘tototazo’ en ela rostro al músico que ‘ le curó el dolor que tenía en el cuello’.

“La letra de la canción habla de todo lo que mucha gente hace para tener más seguidores y pensé en Susy para que esté en el video. Ella es una personaje con mucha influencia en las redes sociales y está muy conectada con las nuevas generaciones. Realmente nos hemos divertido mucho, es más me decía que se identificaba mucho con la letra del tema”, dijo Milligan.

Pasó alguna anécdota al grabar el clip

¡Sí! Hay una imagen dentro del clip donde estoy sentado y Susy me baila, pero no imaginé que con el ‘tototazo’ que me metió en la cara iba a curarme el dolor de cuello que tenía, ja, ja, ja ... y no es ‘floro’, el ‘tototazo’ de Susy fue sanador.

Por otro lado, Susy pronosticó que la canción se volverá viral porque tiene una letra divertida.

“La letra es bien graciosa y me reí mucho al grabar el videoclip, sobre todo cuando Chris termina con los cachetes movidos por el caderazo que le meto, así que vayan a Youtube para ver el video, bailen con el tema y se diviertan”, detalló.

GRABÓ ‘SIEMPRE VIVO’

El rapero Chris Milligan y el exfutbolista de Universitario de Deportes, Luis ‘Cuto’ Guadalupe participaron en la grabación del videoclip ‘Siempre vivo’. La canción fue producida por Elias HT y en el beat destaca Dj Deloque.

En el video vemos a un alegre ‘Cuto’ Guadalupe quien desde el principio brindó su apoyo al artista. El exfutbolista aparece muy alegre, dando rienda suelta a su versatilidad moviéndose al ritmo de un contagioso ritmo.

También participan en el videoclip personajes como Pupi, cantante de la popular orquesta “You Salsa”, Ginola, integrante de Inkas Moob, Carlos Marroquín, actor nacional, Chris Milligan, recordado cantante de hip hop que en las épocas de los 90s gozo de mucho éxito y las hermanas Foronda del grupo de rock femenino Área 7.

“‘Siempre vivo’ es un himno a la fe en uno mismo en estos tiempos de tanta incertidumbre. Quisiera que las personas que escuchen sepan que pueden no solo resurgir de las cenizas sino también ser mejores personas. Agradezco a cada uno de los personajes que me acompañan en este video, jamás imagine poder grabar un video con Chris Milligan y Cuto Gudalupe, es increíble”, señaló JordCaz.