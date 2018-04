Susy Díaz y Monique Pardo están más peleadas que nunca ¡¿POR QUÉ?! [FOTOS]

Susy Díaz y Monique Pardo coincidieron en el avant premiere de ‘El manual del pisado’, pero mantuvieron su distancia.

“No me interesa, yo la ignoro (a Monique). La gente inteligente ignora, que hablen los brutos. Para mí no existe, no hay posibilidad de amistarnos, yo vivo bien así”, comentó Susy Díaz al percatarse de la presencia de Monique Pardo.

Por su parte, la intérprete de ‘El caramelo’, dijo que fue ella la que rompió la amistad con Susy Díaz por ‘ingrata’.

Florcita Polo y Susy Díaz no pueden contener las lágrimas por la muerte de Augusto Polo Campos. Video: Canal N

“Yo saqué de mi vida a la señora Susy, nunca más podremos ser amigas. Me pagó mal, fue ingrata, a pesar de que la ayudé para que sea quien es. Pero lo que más me duele es que por su culpa no pude ir a despedirme de mi Augusto Polo Campos querido, quien quiso ser mi gran amor. Además, soy orgullosa de ser amiga de Elvira de la Puente, una verdadera artista que llegó al Congreso y trabajó limpiamente” , finalizó Monique Pardo.

