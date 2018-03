Susy Díaz: "Cuando muera le dejaré todo a Florcita" [VIDEO y FOTOS]

Susy Díaz confesó que, a diferencia de Augusto Polo Campos, ella dejará todos su bienes a su hija Florcita y nietos mediante un testamento.

“La verdad que no puedo hablar de algo que no sé, pregunten a los hermanos de Flor, eso sí, uno quiere dejar siempre seguros a los hijos. En mi caso dejaría todo a mi hija y nietos, aunque siempre le aconsejé a Flor que trabaje bastante, aún está joven, porque lo fácil, se va rápido”, precisó la popular ‘Chuchi’ al amadrinar al grupo ‘Elegantes Internacional’.

De otro lado, Susy Díaz reveló que pasará su cumpleaños enDubái .



“Ahora he decidido gozar y disfrutar mi soltería, por eso trabajé mucho. Incluso este año me regalaré mi viaje a Dubái y no es por buscar pareja, pues tener relación con extranjeros es ‘felices los cuatro’”, detalló Susy Díaz

(B.Pashanasi)