Susy Díaz, quien estuvo alejada de su hija Florcita Polo en el Día de la Madre debido a la cuarentena, perdonó el alquiler a sus inquilinos que no han podido pagar la renta por la crisis económica que ha afectado al Perú por la pandemia del coronavirus.

“La mayoría vende gas o alimentos y me paga puntual. Tengo hasta una enfermera, pero no trabaja en un hospital sino cuidando viejitos, porque me da miedo. A los que no están trabajando les he dicho que los voy a esperar hasta que se levante la cuarentena. Hay que entender que estamos en emergencia. No soy mala. No todo es el dinero o la ambición. Dios me bendijo con este negocio y no puedo desalojarlos”, dijo la excongresista al diario Ojo.

Por otro lado, Susy Díaz paso el Día de la Madre al lado de su pareja Walter Obregón, pues tiene miedo de contagiarse de COVID-19.

“Estoy orando para que Dios no nos castigue más, mucha gente está muriendo por el coronavirus. Extraño mucho a Flor y a mis nietitos, siempre nos veíamos todos los sábados, pero desde que empezó la cuarentena solo tenemos comunicación por videollamada. Quiero abrazarlos, pero entiendo que debemos quedarnos todos en casa”, comentó la excongresista, quien recibió una sorpresa de Florcita Polo al cantarle un tema por el Día de la Madre, por lo cual terminó llorando.

Finalmente, Susy Díaz pidió un bono a los artistas más afectados por la pandemia del COVID-19.

“Me da mucha pena por ellos. Ojalá les den su bono. Muchos han reventado sus tarjetas sacando dinero y ya no pueden hacerlo más. Sin embargo, hay personas que se la buscan y salen adelante”, finalizó.

