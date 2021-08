Pese a que sus seguidores le piden que reflexione y pida disculpas por lanzar frases machistas en el programa en vivo de Magaly Medina a favor de Walter Obregón, Susy Díaz se resiste e ignora los sucesos. Así lo hace ver en sus redes sociales.

Hace una semana, la ‘rubia’ defendió a capa y espada al ‘príncipe de Huarmey’, conocido así en el mundo del espectáculo, pese a una denuncia de violencia física y psicológica contra su actual pareja, Iris Castillo. No bastarle el hecho, Susy Díaz tuvo indignantes comentarios.

“A mí que me interesa la vida de esa mujer, tiene lo que merece, está pagando lo que me hizo. Las personas que me que quitan a mi pareja ¿Cómo están? ¿Geni Alves es feliz? ¡Es el karma! Están pagando el karma. Es el castigo de Dios, todas las que me quitan a mi pareja no son felices”, dijo fuerte y claro mientras Magaly reprochaba su actitud.

A través de sus redes sociales, Susy Díaz se muestra feliz de la vida y con buenos pasos y mediante un baile junto a amigas le dice a todos sus seguidores: “La vida tiene que continuar y tú la tienes que disfrutar”.

Sin embargo, Susy no contó con que sus seguidores de Instagram le dijeran ‘de todo’, criticándola y reprochándola por su actitud.

“Lo que más me molesta de todo es que no dices nada, reforzando la idea de que la violencia contra la mujer está bien. Deberías escuchar a los que en algún momento te admiramos y más que nada, reflexionar. Una pena tremenda”, dijo indignada una usuaria.

Susy Díaz no hace caso a críticas por frases machistas: “La vida tiene que continuar”

Mientras que otros también publicaban sus comentarios “Susy ya te cancelamos”, “No, Susy. Mínimo una disculpa”, “Nos decepcionaste a todos ex tía Susy”, “Y así es como un personaje muere”, “Oye al menos pide disculpas”.