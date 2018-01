Susy Díaz afirma que ve a Augusto Polo Campos en una nube y es protagonista de crueles memes

La excongresista Susy Díaz publicó una foto en Facebook donde afirma que puede ver el rostro del difunto compositor Augusto Polo Campos. La exvedette indica que ese es el mensaje que le deja el músico a su hija Florcita.



Las reacciones a la publicación de Susy Díaz en Facebook no se hicieron esperar. Miles de usuarios trolearon a la exvedette y un usuario indicó que veía la forma de un perrito Schnauzer en la foto de la nube que publicó la excongresista en Facebook.



"No se cómo de casualidad se tomo esta foto y arriba en el cielo esta la cara de Augusto Polo Campos feliz conversando de perfil, debe ser que Augusto quiere mandar un mensaje a mi hijita Florcita que está feliz y ya no esta sufriendo", escribió Susy Díaz en Facebook. La publicación tiene 1.000 me gusta.



Diferentes usuarios hicieron fotomontajes de la foto de Susy Díaz en Facebook. Uno de los comentarios con más me gusta es en el que se observa una foto editada de Augusto Polo Campos donde su cabeza es una nube.



Augusto Polo Campos falleció el 17 de enero a los 85 años. Un infarto puso fin a la vida del músico que compuse canciones inmortales como "Contigo Perú" y "Cuando llora mi guitarra". El compositor falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Good Hope de Miraflores.



Susy Díaz menciona a Florcita en su comentario de Facebook debido a las escenas de dolor que protagonizó la hija menor de Augusto Polo Campos en el velorio y en el entierro del compositor. ¡Papi, por qué me dejaste!

“¡Papito, por qué me dejaste!”, es la frase que Flor Polo repitió cada vez que se acercó al féretro de su padre, quien murió en sus brazos.





Florcita intenta acercarse al ataúd de Augusto Polo Campos