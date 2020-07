Susy Díaz también sufre por el alto costo de los recibos de luz que le están llegando estos últimos meses. La excongresista aseguró que hasta el momento le han facturado hasta tres veces más de lo que solía pagar.

“He sufrido de parálisis facial y me encuentro medicada por culpa de los recibos virus, para mí es un asalto sin pistola”, dijo a El Popular.

Susy Díaz agregó que cada mes le facturan un monto más elevado y que ya está llegando a la suma de 5 mil soles.

“Así como van las cosas creo que en diciembre tendré que abonar como 10 mil soles. Me he tenido que ir a vivir a Huarmey de susto y para que Walter (su pareja) me cuide”, contó.

Susy Díaz comentó que pensó que el pago de los recibos de luz iban a bajar cuando estalló la crisis, pues antes abonaba hasta 1.500 soles mensuales, sin embargo, todos los meses suben más.

“No me deja de sorprender esta situación, sobre todo porque mi inmueble está en Ate-Vitarte, no es un barrio residencial”, mencionó .

La excongresista dijo que ya había ido hasta las oficinas de Luz del Sur para presentar su reclamo, pero se salió de la fila por el gran número de personas esperando su turno y podría haberse contagiado de coronavirus.

Finalmente, Susy Díaz comentó que le duele estar alejada de su familia, pero tiene miedo de infectarse de COVID-19.

“Tengo miedo que me dé el coronavirus. Me duele no poder ver a mi madre, a Flor y a mis nietos. Los extraño demasiado. Lo bueno que hasta ahora todos están bien. Mi hija está aterrada y no sale ni a la ventana de su casa”, concluyó.