Fuerte y claro. Susy Díaz fue invitada a un evento al cual asistieron reconocidas figuras del espectáculo como Facundo González, Tilsa Lozano, Florcita Polo, entre otros.

La exvedette fue abordada por El Popular para que opine acerca de Eddy Hidalgo, ya que otro de los invitados fue el popular ‘Mero Loco’, quien pese a recibir un pago por su presencia, no estuvo en el evento.

“Habla con la dueña, dice que lo va a denunciar porque le ha dado un adelanto. No sé qué problema hay, la verdad es que no me interesa la vida de él, yo he venido acá porque estoy trabajando”, expresó Susy, quien estaba incómoda por hablar del ‘Mero’.

La periodista también le preguntó acerca del comentario que había hecho el empresario, en donde dijo que deseaba regresar con ella, ya que se consideraba como “el único hombre que más amó”

“Jamás, yo no lo que no me sirve, lo voto, yo no reciclo, lo que no me sirve. No soy recicladora” , respondió tajante Susy Díazm descartando así regresar con el cebichero.

Por otro lado, la dueña de ‘Bellas Spa’, organizadora del evento, afirmó que le había pagado a ‘Mero’ para que asistiera, pero este faltó sin brindar alguna explicación.

El Mero Loco y Giancarlo Scarpati hicieron un TikTok y no dudaron en darse un ‘piquito’. El ex de Susy Díaz le mandó un mensaje a la rubia y aseguró que ya no la quiere y prefiere al exahijado de Magaly Medina. Video: TikTok

TE PUEDE INTERESAR: