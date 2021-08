Susy dice que mujer agredida por su ex “tiene lo que merece” y Magaly enfurece EN VIVO

Magaly Medina enfrentó a Susy Díaz en pleno programa en vivo luego de que indicara que la mujer que fue agredida por su expareja, Walter Obregón, ‘tiene lo que merece’. La pelirroja conductora no soportó que la rubia justifique la violencia al decir que era ‘un castigo de Dios’.

Susy Díaz defendió a su ex Walter Obregón, el llamado ‘Príncipe de Huarmey’, quien fue intervenido por la policía, tras ser denunciado por su actual pareja Iris Castillo de violencia física y psicológica.

Al finalizar la entrevista, Susy Díaz indicó que lo que había sucedido a la mujer era culpa del ‘karma’ y era un castigo de Dios, hecho que fue durmente cuestionado por Magaly Medina.

Susy dice que mujer agredida por su ex “tiene lo que merece” y Magaly enfurece . (Video: ATV)

“A mí que me interesa la vida de esa mujer, tiene lo que merece, está pagando lo que me hizo. Las personas que me que quitan a mi pareja ¿Cómo están? ¿Geni Alves es feliz? ¡Es el karma! Están pagando el karma. Es el castigo de Dios, todas las que me quitan a mi pareja no son felices. Por eso ahora mi nueva pareja no la saco a la televisión para que no me la quiten, mi guardado nadie me lo ha encontrado”, dijo Susy Díaz.

MAGALY QUEDÓ INDIGNADA

Al escucharla, Magaly Medina quedó impactada y la calificó de vengativa y revanchista al desearle el mal a la persona que estuvo con su expareja y que ahora denunció la agresión.

“Para ti la venganza es más. ¡Qué irresponsable eres Susy! Yo pensé que tenías mejor corazón. Eres una revanchista. ¿Cómo puedes desearle el mal a la gente? Esta mujer puede morir en manos de tu mediocre exnovio. De verdad hay cosas que y mismo no puedo saber, la realidad supera la ficción. Tú piensas cómo muchos hombres de este país, por eso es que seguimos como estamos”, indicó Magaly.

TE PUEDE INTERESAR: