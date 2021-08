TERRIBLE. Susy Díaz se ganó el repudio de miles de sus seguidores tras presentarse en Magaly Tv La Firme y defender a Walter Obregón de una denuncia de violencia física y psicológica de su actual pareja, Iris Castillo.

La rubia fue el blanco de los memes de las redes sociales y de las críticas de sus fanáticos, luego de asegurar que la denunciante estaba mintiendo por despecho, ya que el ‘Príncipe de Huarmey’ aún la busca y le dice que la ama.

“No le veo ningún golpe ¿dónde está el ojo morado? ¿dónde está la boca rota? ¿dónde está la nariz reventada?”, dijo dudando de la credibibilidad de la denuncia de Iris Castillo Granda, quien aseguró que Walter Obregón le jaló los cabellos y la golpeó en el rostro.

“Está despechada pues porque nunca dejó de llamarme. De una mujer despechada, de una mujer vengativa, hay que esperarse lo que sea”, aseguró Susy Díaz indignada. “¿Dónde está el golpe? Yo veo su cara de papa rellena ahí”, agregó la reina de las dietas dejando atónita a Magaly Medina.

Asimismo, la rubia indicó que es Walter Obregón quien fue agredido físicamente. “Él es golpeado, él está todo arañado, todo golpeado”, afirmó.

Además, Susy Díaz aseguró que, de manera indirecta, le advirtió a Iris Castillo que su expareja la iba maltratar. “Yo le dije que preparara sus cachetes. A buen entendedor pocas palabras. Preparó sus cachetes, está como Kiko”, dijo.

Por otro lado, dio a entender que la actual pareja de Walter está pagando por engañar a su esposo con el ‘Príncipe de Huarmey’, dejar a sus hijos y hacerla sufrir. “No puede ser feliz con las lágrimas de sus tres hijos, de su esposo de 15 años y las lágrimas mías. Esas lágrimas salan, ella sabía que yo estaba en una relación con él”, aseguró. “Las lágrimas traen más lágrimas y vas a llorar sangre”, le advirtió.

Finalmente, antes de terminar la entrevista, Susy Díaz explotó en indignación y atribuyó la difícil situación que atraviesa Iris Castillo al ‘karma’.

“A mí que me interesa la vida de esa mujer, tiene lo que merece, está pagando lo que me hizo. Las personas que me que quitan a mi pareja ¿Cómo están? ¿Geni Alves es feliz? ¡Es el karma! Están pagando el karma. Es el castigo de Dios, todas las que me quitan a mi pareja no son felices”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR

Cartelera de Cineplanet y Cinemark: qué películas estrenarán en la reapertura de sus salas de cine

Jamila Dahabreh: “Trabajo desde los 15, ahorro mi dinero y no tengo auspiciador”

Jossmery Toledo se ofrece entrenar a Magaly en su casa y ella arremete: “Tú te robas a mi marido”