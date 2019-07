Susy Díaz perdonó al 'Gringo' Walter Obregón y no descarta que retomen su relación | FOTOS

El ‘Gringo’ Walter Obregón reconoció ‘que hubo empujones’ en la reciente discusión que mantuvo con Susy Díaz, y que motivó a la rubia a ponerle fin a la relación.

“Soy un caballero y acepto que sí, en un momento de cólera hubo empujones. Es una situación que le puede pasar a cualquier pareja”, dijo Walter Obregón en el programa ‘Válgame Dios’.

Luego, añadió que se disculpó con Susy por lo sucedido y la extraña, porque convivieron durante un año.

“Ella está allá (en Lima) y yo acá (en Huarmey), pero la vida continúa”, agregó Walter, sin pedir ante cámaras disculpas ni afirmar que se encuentra arrepentido por lo sucedido.

LO PERDONÓ



Por su parte, Susy Diaz comentó que Walter se comunicó con ella para pedirle ‘que lo perdone’.

“Hemos conversado bastante y lo he perdonado”, dijo Díaz.



¿Eso quiere decir que han retomado su relación?

No. Quiere su brevete y su DNI que dejó en mi casa. Estamos en comunicación, pero ahora estoy enfocada en las grabaciones de ‘El reventonazo de la Chola’. Hace poco me hice unos análisis, estoy bien de salud, solo tengo principio de osteoporosis. Ahora solo pienso en mi paz y tranquilidad.

¿Queda una amistad entre ustedes?

Lo he perdonado, estamos conversando, hemos tenido una bonita relación.



No descartas la reconciliación...

Tuve un bonito fin de semana con mi hija y mis nietos, prefiero estar tranquila, trabajando y en mis negocios. (D. Bautista)