Susy Díaz aseguró que Sheyla Rojas es una mujer joven y puede hacerse los ‘arreglitos’ que desee, y que no tenga miedo con la reacción alérgica que tuvo en los labios, pues con el tiempo ‘desinflamará y volverá a la normalidad’.

Susy, Sheyla regresó a nuestro país y llamó la atención porque dio una entrevista al programa de Magaly y no podía hablar bien, aparentemente por el nuevo ‘retoquito’ que se hizo en los labios. ¿Qué opinas?

Bueno, así pasa, después se le desinflará. Yo tengo experiencia en eso porque soy la pionera en ponerme colágeno en los labios. La primera vez que me inyecté parecía ‘boca de llanta’, me asusté mucho, pero luego desinflama. Hay que saber dónde inyectarse ácido hialurónico o ‘botox’, porque un día me inyectó una cosmiatra y mi boca se me iba para un lado, como mordiéndome la oreja.

Pero conforme pasa el tiempo, la sustancia se va diluyendo y todo vuelve a la normalidad. Me acuerdo que un día también me inyecté en la frente para que se me borren las arrugas y mis cejas un poco más y se pegaban a mi cabello. Son cosas que pasan, pero conforme pasa el tiempo se acomodará su boca. Que no se asuste.

Sheyla explicó que tuvo una reacción alérgica, pero muchos le dicen que ya no se haga más ‘retoquitos’…

Cuando uno se hace algo, quiere hacerse más cosas. En mi caso, hace diez años ya no me hago nada, solo mi cirujana María Eugenia Ruiz me hace mi ‘Hollywood peel’ (rejuvenecimiento facial), cada seis meses me hago mi mantenimiento, pero Sheyla está joven y puede hacerse lo que quiera.

¿Le aconsejarías que le resbalen las críticas?

Ella tiene mucho tiempo en televisión y sabe que las críticas nunca van a faltar.

¿Tú cómo estás?

Bien, gracias a Dios con buena salud y bastante trabajo.