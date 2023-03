En medio del revuelo que ha causado el anuncio de su película ‘Susy, una vedette en el Congreso’, que se estrenará a finales de este año y que ya lanzó sus primeras imágenes, Susy Díaz acaba de confirmar sus intenciones de volver a incursionar en la política peruana.

En una reciente entrevista que ofreció a Perú21, la exvedette reveló: “Tengo la invitación de dos partidos grandes y estamos en conversaciones. (¿Entonces podríamos verte en las próximas elecciones?) Sí, Dios mediante, aunque no tengo la desesperación de regresar al Congreso otra vez, porque ahorita la política está movida”.

La exvedette, que durante su primera gestión congresal trabajó en 120 propuestas de proyectos de ley y consiguió 32 leyes aprobadas, tiene claro lo que quiere de llegar al Parlamaneto. “Se tiene que trabajar en poder frenar estos feminicidios que está preocupando bastante. Eso es lo que me da tanta pena de ver tantos casos así”, comentó.

Fue víctima de violencia

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Susy Díaz precisó que es importante reconocer qué tipo de pareja se tiene para evitar que haya más casos de violencia contra la mujer es nuestro país. “Todas mis ex parejas me han restado en la vida, no me dejaban avanzar, no me dejaban progresar, no querían que trabaje”, indicó.

“Querían un poco más que ande con sotana desde el cuello hasta los tobillos y que me vuelva una monja. De todas mis exparejas hubo uno que era violento. Me separé por ese tema antes que él me mate o yo lo maté a él. La violencia trae más violencia y dije mejor me separo e hice bien porque ya ni me acuerdo. Estoy viva y feliz”, enfatizó.

No quiere que su hija pase por lo mismo

En ese sentido, la exvedette quiere evitar que su única hija, Florcita Polo, vuelva a enamorarse de la persona equivocada. “Siempre le aconsejo que una pareja tiene que hacerte feliz, porque si una pareja te hace sufrir y llorar, la vida es una sola para estar sufriendo . Uno tiene que rodearse de gente que te haga reír, que te trate como una reina, que te respete”, acotó.

Finalmente, Susy Díaz se animó a enviar un sabio consejo a las peruanas en el Día Internacional de la Mujer: “Las mujeres no necesitan un hombre al lado para poder triunfar en la vida. A todas les digo que sigan luchando, que sigan triunfando y que saquen a su familia y todos sus hijos adelante”.