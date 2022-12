¡SE ACHORA! Susy Díaz fue consultada sobre el error que cometió ‘History Channel’ tras compararla con Sarita Colonia. La excongresista se mostró sorprendida y afirmó que no entiende como un prestigioso canal cometió este tipo de error.

“Yo no tengo ningún parecido con Sarita Colonia porque ella tiene cabello negro, yo no sé con que intenciones un canal tan prestigioso que confunde a Susy Díaz y todavía ponen a Chacalón ahí, me ponen como ‘Santa Pagana’, no sé qué vamos a hacer”, señaló Susy Díaz a El Popular.

Además, anunció que estaría evaluando denunciar a ‘History Channel’. “Estoy hablando con mi abogado Israel Castillo, me dice que se está averiguando dónde está la dirección para denunciarlos por ponerte como ‘Santa pagana’, porque es un insulto y te están humillando. Encima no me pagan nada” , agregó.

¿Qué pasó con ‘History Channel’ y Susy Díaz?

Hace algunos días, ‘History Channel’ fue noticia en Perú al emitir un informe sobre los santos paganos que existen en Latinoamérica, donde confundieron a Susy Díaz con Sarita Colonia.

“La población recurre además a los santos populares, muchos de ellos paganos. Figuras que no fueron aprobados por la Iglesia católica...”, se escucha al narrador mientras emitían la imagen de Susy Díaz.

History confunde a Susy Díaz con Sarita Colonia y le dice “santa pagana”. Video: YouTube

