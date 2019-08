Susy Díaz postulará al Congreso: "Me pintaré el número 13 en la frente" | ENTREVISTA

Dejará el show para trabajar por el país. Consciente de la tensa situación que atraviesa el país y porque se considera una 'perseguida política', Susy Díaz volverá a postular al Congreso de la República y lo espera hacer con el número 13.

Como se recuerda, Susy Díaz fue elegida congresista en el período 1995-2000 con 10,280 votos, convirtiéndose en la única representante del partido Movimiento Independiente Agrario (MIA), en haber alcanzado una curul.

En su paso por el Congreso de la República, Susy Díaz destacó por haber presentado 120 proyectos de ley, de los cuales se aprobaron 34. La ciudadanía también destaca el pago de S/200 mil de reparación civil que hizo Susy Díaz por el caso de Vladimiro Montesinos.

Pese a que cumplió con cancelar dicho monto, la exvedette señala que el Estado ahora le exige que abone 188 mil soles, por el concepto de intereses judiciales. Por este motivo, considera que es una 'perseguida política' y quiere cobrarse la revancha.

¿Ya no te pintarás el número 13 en el trasero para postular?



Si me busca algún partido grande, voy a aceptar su propuesta para postular. Ya no mostraría el trasero. En mi frente me pondría el número 13, me gustaría candidatear con ese número otra vez.

Muchas personas consideran que por ser de la farándula ya no deberías participar en política. ¿Qué opinas?



Así me dijeron en la campaña anterior y llegue al Congreso y trabajé bien. He demostrado que sí he trabajado, he trabajado más que los políticos más conocidos.

¿Cómo será tu forma de trabajo de llegar al Congreso? ¿Te enfocarías en un grupo social en particular?



No haré oposición, yo voy al Congreso para trabajar y dejar trabajar. Creo que hay que olvidar el pasado y vivir el presente y futuro. Hay que unirnos todos y sacar el país adelante. Trabajaré para cuidar el bolsillo de los ciudadanos.



Un mensaje final para los futuros electores



Agradezco mucho a mis fieles seguidores que me están apoyando a postular al Congreso. Ellos me lo pedían. La voz del pueblo es la voz de Dios.