Está angustiada. Susy Díaz no la pasa bien, a pesar de que se alista para estrenar una película para el año 2023, la cual contará parte de su vida y su paso por el Congreso, la exvedette indicó que se siente preocupada.

La artista fue invitada este 29 de noviembre al programa ‘Dilo fuerte’, en donde reveló el problema que tiene desde el 2018, después de que la notificaran para que pagara la suma de 188 mil soles más, tras haber saldado una cuenta de 200 mil soles de reparación civil con el Estado peruano.

“ En el año 2018 recibo un documento del procurador, que aparte ya pagué los 200 mil soles, […] me están cobrando de intereses judiciales. Esto para mí es una persecución política. Del año 2000 que salí del Congreso, me notificaron de la Fiscalía, de la Policía, del Juzgado Anticorrupción, del Congreso, de todas las entidades, me hacen juicio ”, expresó.

“Así pasaron los años, eran 100 mil soles míos y 1000 mil soles de Vladimiro Montesinos, pague lo mío [...] y pagué de él que no me tocaba. En 2018 me llega un documento cobrando 188 mil más de los 200 mil que ya pagué. […] Mi abogado tomó el caso y prescribió [...] y ahora me dice que va a durar 6 años más el juicio”, finalizó preocupada Susy.

Susy Díaz sobre matrimonio de Brunella: “Richard Acuña es un buen hombre para que le vaya bien en la vida”

La polémica y querida Susy Díaz felicitó a la conductora de ‘América Hoy’, Brunella Horna, por su matrimonio con el político Richard Acuña y dijo que ella no volvería a casarse porque sufrió para divorciarse. Además, aseguró que se encuentra soltera y desea darse unas ‘vacaciones en el amor’.

“Brunella es una joven linda y su novio es un buen candidato. Ella ha pensado con el cerebro y no con el corazón. Se ve que su prometido la quiere y ama un montón, eligió bien, es bueno elegir un buen hombre para que le vaya bien en la vida”, dijo la rubia.

