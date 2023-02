¡ASU! Susy Díaz llegó hasta América Hoy para presentar el cover de la canción de Shakira, esto al mismo estilo que su hija Florcita Polo, quien hace unos días fue víctima de burlas por el video musical sin autotune provocando que le ponga la cruz al magazine matutino.

No obstante, en América Hoy, llenaron de elogios a Susy Díaz y dejaron en claro que su voz estaba bien incluso sin autotune.

“Le ganó a Shakira”, afirmó Brunella Horna. Ante ello, la artista aclaró: “Yo creo que el ingeniero de sonido me ha arreglado la voz”.

“¡No”, dijeron en conjunto Ethel Pozo, Christian Domínguez, Janet Barboza y Brunella Horna. Además, el mismo especialista aclaró que Susy Díaz no necesitó de autotune.

¿Qué dijo Florcita Polo sobre su cover de Shakira?

La semana pasada, Florcita Polo pasó tremendo roche con un video sin autotune de un cover de Shakira. La hija de Susy Díaz calificó de “papelón” su presentación.

“No me parece, me siento incómoda. Atento a las consecuencias de repente este año no trabajas conmigo, no voy a trabajar con alguien que me hace hacer papelones en TV, no estoy para tonterías”, expresó.

