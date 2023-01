No la critica. Susy Díaz habló acerca de Rosángela Espinoza y los costosos viajes que realizó. La exvedette le aconsejó a la chica reality a ignorar los chismes y rumores que surgen en su entorno.

En una entrevista realizada por el diario El Popular, Susy recordó el viaje que realizó a Dubái hace tres años, e indicó que nadie le pagó los pasajes y viáticos.

“Me fui a la agencia de viajes, pagué mi pasaje de ida y vuelta, y por 5 días me gasté 5 mil dólares. Me di el gusto y nadie me pagó nada”, expresó la rubia.

Con respecto a los viajes de Rosángela, expresó: “Que viaje, que el dinero se recupera, el tiempo no. Que aproveche de viajar antes de tener un hijo, los hijos no te dejan”.

También halagó la belleza de la ‘chica selfie’: “Es bonita, tiene buen cuerpo y trabaja muchos años en ‘Esto es guerra’. Trabaja todo el año, se lo merece”.

Por último, Susy se animó a darle a Rosángela una de sus populares dietas: “La dieta del viaje, hacerlo hasta que encaje”.

Susy defiende a Rosángela por costosos viajes: "Trabaja todo el año, se lo merece".

