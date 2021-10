Susy Díaz comentó que Walter ‘Gringo’ Obregón la hizo feliz, pero recalcó que ahora, en cuestiones del amor es una mujer práctica, pues si ‘un televisor le falla, enciende otro y de más pulgadas’. Además, dijo a quienes la cuestionan por su cercanía con el ‘huarmeyano’, que mientras llegue el indicado sale con el equivocado.

Susy, tu viaje con Walter a Cancún sigue dando que hablar.

Es que cuando un aparato de televisión me falla y ya no hay confianza, para no sufrir tengo otros encendidos y de más pulgadas para ver con cuál me quedo.

El ‘Mero Loco’ ha dicho que debes abrir los ojos, porque Walter solo quiere vivirte.

Mira, el Mero Loco, Andy V y mis otras parejas me engañaron, así que la vida me ha enseñado a ser una mujer práctica.

En ‘América hoy’ te dedicaron la frase ‘amiga, date cuenta’ y la especialista comentó que deberías ir a terapia porque eres una mujer que no puede estar sola.

Ayer me invitaron al programa, pero les dije que los lunes son de descanso, así que hoy estaré en el set y si la especialista dice eso, bueno, estoy con el equivocado hasta que llegue el indicado.

Walter dijo que aún te ama...

Walter es un hombre bueno, me hizo feliz, se portó bien conmigo. Yo me vine de Huarmey porque tenía que trabajar y él dice que porque lo dejé solo pasó lo que pasó, pero el que ama no engaña. Así que por el momento sigo haciendo la dieta de sazonadores ‘Teresita’, después de comer rico te vas a la camita.

¿Piensas volver a viajar?

Sí, el 17 me voy a California con Deysi Araujo por dos semanas, hay que vivir la vida y no dejar que la vida nos viva.

‘SUSY ES UNA GRAN MUJER’

Apenas regresaron de Cancún, Walter Obregón habló de sus sentimientos hacia Susy Díaz y dijo que necesitaban ‘conversar’ para saber qué pasará con ellos en el futuro.

“Susy, es una gran mujer, ella ha sumado mucho a mi vida desde que la conocí y después del pleitazo que pasó (la denuncia que le hizo su ex), nunca dejé de tener comunicación con ella, por eso es que me valora. ¿Crees que si tuviera dudas de mí hubiera pasado su cumpleaños conmigo en Cancún?, pero vamos a ver qué pasa, tenemos que conversar”, refirió Obregón.

Susy Díaz y Walter Obregón estuvieron en Cancún

¿La amas?

Sí, el amor está ahí, vivimos dos años juntos, al principio (cuando se separaron) me chocó bastante. Nuestra separación se dio por nuestros trabajos. Susy quiere un hombre que esté pendiente de ella y es celosa, pero nuestros negocios hicieron que nos distanciáramos, así que veremos qué va a pasar.

También se dio tiempo para responderle al ‘Mero Loco ’ , quien lo calificó de ‘vividor’, ‘vagoneta’ y ‘golpeador de mujeres’ al saber que viajó con Susy a Cancún para celebrar el cumpleaños de la rubia.

“Qué puedo decir de ese señor, yo tengo mi negocio, dependo de mí mismo y solo está hablando porque quiere llamar la atención. Como está desaparecido, no me acordaba que existía, él no ha superado a Susy, pero ella no ha regresado con ninguno de sus ex”, precisó.

