Susy Díaz recuerda que recorría 7 discotecas en Semana Santa cuando era joven [VIDEO y FOTOS]

Con su peculiar estilo, Susy Díaz nos contó cómo pasa la Semana Santa y dijo que no le importa que la llamen ‘loca’ por haber dicho que ‘vio’ a Augusto Polo Campos después de su muerte.



Susy, ¿cómo vives la Semana Santa?

Esta Semana Santa me voy a entregar al Señor... al señor Dios.



¿Desde hace cuánto vives entregada al Señor?

Es reciente. Este año se me dio por ser más espiritual.



¿En tu juventud, cómo pasabas estas fechas?

Era ‘semana tranca’. En vez de recorrer las siete iglesias, recorría las siete discotecas. Pero eso ya fue.

¿En estos días qué le pedirás a Dios?

Le pediré que aleje todo lo malo de mi vida, que no me falle, que me dé paz.



¿Y de qué pecados te arrepentirás?

Creo que no tengo ningún pecado. Cumplo todos los mandamientos de Dios. Antes, no podía cumplir con el sexto mandamiento, que dice: ‘No cometerás actos impuros’. Pero este año estoy cumpliendo todo.



¿Desde hace cuánto tiempo ‘nada de nada’?

Este año estoy como nueva. Como dicen que el cuerpo es el templo de Dios, no quiero que cualquiera lo profane.



Después del fallecimiento de Augusto Polo Campos, ¿tu vida cambió?

Sí, me hizo ver que la vida es una sola. Ahora pienso en mí. Ya trabajé para vivir, no quiero vivir para trabajar.

¿Cómo recuerdas la ‘aparición’ que tuviste del maestro en las nubes?

Fue un momento lindo. Muchos me llamaron ‘loca’, pero hay que tener una conexión muy fuerte con el universo cósmico para poder verlo.



¿Mediante la oración, has intentado comunicarte con él?

Hace poco me puse triste porque me acordé de él. Y me puse a orar.



¿En estos días comerás puro pescado?

Sí. En estas fechas no como ‘naaaada’ de carne (ríe).