Susy Díaz sorprende a todos al ser madrina de Deysi Araujo en su Primera Comunión ¡Le sacaron el diablito! | FOTOS

Deysi Araujo hizo su Primera Comunión y negó que lo haya hecho porque tiene planes de casarse. Pero sorprendió a todos al tener a Susy Díaz como su madrina.

“Para las personas que me llamaron para decirme si me iba a casar, les respondo que no hay nada de eso. Soy creyente y por lo tanto, la Primera Comunión era algo pendiente en mi vida, es más, en noviembre me confirmo. Si no lo hice antes es porque no hubo la oportunidad, realmente ahora siento una gran paz interior”, contó Deysi Araujo, quien estuvo junto a su hijo.

“Lo hicimos el mismo día, fue lindo. Ya me sacaron el “diablito", ya confesé todos mis pecados. El cura casi se desmaya, menos mal que estuvo sentado”, bromeó la animadora, quien tuvo como madrina a Susy Díaz.

A través de su cuenta Facebook, la ex del Mero Loco compartió un par de videos de la misa en la que fue madrina de Deysi Araujo. Susy Díaz es rodeada por gran cantidad de feligreses que intentaba tomarse fotografías con ella.