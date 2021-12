La vedette Deysi Araujo reveló que su madrina Susy Díaz hizo bien en romper su relación con el ‘Gringo’ Walter Obregón porque la hacía llorar y sufrir. Revela que le dio una segunda oportunidad y no la supo aprovechar, a pesar, de que anteriormente le había sido infiel.

“Me da pena por Susy porque ella estaba muy ilusionada, enamorada, pero le dio una segunda oportunidad a Walter porque todos se la merecen y no la supo aprovechar. Yo le dije a él que no la trate mal, pero a pesar de las advertencias hizo todo mal, no merece nada”, comentó la vedette Deysi Araujo.

Además, señaló que ahora la rubia podrá tener tranquilidad en su vida, pues lloraba y sufría al lado del ‘Gringo’.

“Es mejor que hayan terminado, él no le sumaba ni le podía dar tranquilidad, pues ya la engañó una vez. Además, él sigue creando dudas y no hay confianza con las cosas que hace, pues no la quiere llevar a Huarmey y apenas llegó a Lima del viaje a Francia se fue volando, desapareciendo sin dar detalles de nada. He visto a mi amiga sufrir y llorar por alguien que no vale la pena”, agregó la pelirroja.

Respecto a la tensa situación que vivió Deysi hace algunos días en su casa, cuando hubo una balacera que afectó la casa de su vecino, comentó que las cosas están más tranquilas pero aún tiene temor porque cualquier cosa podría volver a suceder.

“Me siento un poco más tranquila, pero igual siento temor, vivo un poco sobre exaltada con todo lo que vivimos días atrás, por eso, vuelvo a pedir a las autoridades que sanciones más drásticas para acabar con la ola de violencia que crece cada día”, dijo.

‘PIDE GARANTÍAS PARA SU VIDA’

Hace unos días, la vedette Deysi Araujo contó que pedirá garantías para su vida pues considera que corre peligro, tras la balacera que sucedió el último jueves al costado de su casa, donde dos tipos en moto dispararon nueve balazos y llegaron hasta la cocina de sus vecinos. Recordemos que hace unos meses, ella denunció que era víctima de los extorsionadores pues le pedían 8 mil soles para dejarla tranquila.

“Aparecieron dos tipos en una moto y realizaron 9 disparos a la casa de mi vecino, las balas entraron hasta su cocina. He llorado de miedo porque hace unos meses me estuvieron extorsionando, me pedían 8 mil soles, hice la denuncia y ya no me volvieron a amenazar, pero esto me ha puesto muy nerviosa y voy a pedir garantías para mi vida y la de mi familia, no podemos vivir de esa manera. También, hace un tiempo dejaron una granada frente a la casa de un vecino, esto está terrible”, comentó Deysi Araujo, quien por seguridad no está yendo a su casa.