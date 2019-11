Susy Díaz: "Terminé definitivamente con Walter Obregón porque hacía la dieta de la jamonada, no pasaba nada"

Susy Díaz terminó con Walter Obregón, porque el huarmeyano no la ‘hacía feliz’ y asegura que no volverá con él.



¿Qué pasó esta vez Susy?

Es que con Walter hacía la dieta de la jamonada, no pasaba nada. Se ha vuelto muy renegón y cada vez que estábamos en Huarmey, todo era fastidio.



¿Estás segura de que no volverás con él?

No, ya le puse la cruz. Quiero un hombre que me haga feliz, por eso haré la dieta del huevo: año nuevo, hombre nuevo.