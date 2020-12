“Mi relación con Walter terminó para siempre”, dijo Susy Díaz después de enterarse de que su pareja fue ampayado, por las cámaras de ‘Magaly TV: la firme’, muy cariñoso con una joven en Huarmey y que él mismo le confesó que está saliendo con esta chica hace tres meses.

Después del ampay, ‘enterraste’ a Walter...

Claro que sí, hay miles de hombres fieles, que respetan a la mujer. Aparte su ex, la tarapotina, ya no me hará brujería y no tengo que viajar a Huarmey.

Pero estaban bien, hace poco viajaron a Panamá y tú le pagaste el viaje.

Cuando viajamos a Panamá, dejó que nos hiciéramos fotos y videos besándonos para Magaly, pero hay que ser prácticas, hago cambio en el equipo y tengo bastantes admiradores. La vida es una sola, hay que gozarla, disfrutarla y no estar llorando por un hombre.

Walter te ha dado alguna explicación.

Él reconoce que está saliendo con esta chica hace tres meses. Dice que estaba confundido y por eso me pidió viajar en su cumpleaños. También me pidió una plata prestada pero, gracias a Dios, no le presté.

TROME | Susy Diaz: Ampayan a su novio Walter Obregón con misteriosa mujer

Te decepcionó.

Mira, le escribí para decirle que mujeres como yo son difíciles de encontrar. Mujeres fieles, que respetan, y no soy sangrona.

Te queda como una mala experiencia.

A este le doy de baja por medida disciplinaria y ya estoy buscando un hombre casi de mi edad, empresario de verdad, no que esté debiendo a los bancos, que vaya a mi ritmo, fiel y ya nada de chibolos.

¿Es cierto que Walter tenía una deuda con el banco y tú se la pagaste?

Cuando tengo pareja siempre los ayudo, pero cuando los he dejado les va mal... no saben con quién se han metido, Dios me hará justicia porque nunca les he hecho daño.