A menos de una semana de haber dado fin a su relación sentimental con Walter Obregon por infidelidad, Susy Díaz anunció que tiene nuevamente el corazón contento pues a su vida ha llegado un maduro galán con quien, en ‘Año Nuevo’ hará la ‘dieta del huevo’.

Susy, ¿'Año nuevo’ lo recibirás en Lima?

Creo que sí. Haré la dieta del huevo, hacerlo con uno nuevo. Soy de signo libra, siempre quiero estar de vacaciones en el amor pero no puedo.

O sea… ¿Ya hay reemplazo?

Sí, pero lo voy a tener escondido. Ojalá que nadie lo encuentre ni sepa quién, lo deseo tener en cuatro paredes. Con él haré mi cábala para ‘Año Nuevo’.

A rey muerto, rey puesto…

Sí. Hay hombres mejores, solo que hay que elegir bien y listo.

¿Es un hombre maduro?

No es chibolo, porque de ahora en adelante solo quiero de 45 años para arriba. Quiero un verdadero hombre, que me sume y no me reste.

¿Cuándo lo presentarás en sociedad?

No quiero dar detalles de mi vida privada ni con quién haré ‘chuculún’ en ‘Año Nuevo’. No quiero que sepan nada de él, lo tendré a escondidas.

¿Walter no te ha vuelto a llamar o buscar?

No. Hay que alejarse de lo malo, él no me respetó, pero yo quedé como una Lady porque siempre me porté bien.ç

