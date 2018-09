Susy Díaz se da una 'escapadita' a Dubái para celebrar su cumpleaños | ENTREVISTA y FOTOS

¡Merecidas vacaciones! Susy Díaz nos contó que viajará solita a Dubái para celebrar su cumpleaños. Antes de dejar Lima le ha advertido a su ‘gringo’ Walter Obregón que si se porta mal, termina con él.

Susy, ¿siempre recibirás tu cumpleaños en los Emiratos Árabes?



Sí, salgo este 26 de Lima para estar el 28, día de mi cumpleaños, en Dubái y festejar.

Se queda Walter, ¿no te da miedo dejarlo solo por las tentaciones?



Justo acabo de hablar con él, le he dicho que me respete, que solo voy para celebrar mi cumpleaños, porque es mi cábala, pero ya sabe que si me muestran algún ‘ampay’ o video sospechoso, nos separamos.

Con ultimátum es la cosa...



Sí. Walter dice que me respeta y que se va a dedicar a trabajar en su tienda de muebles, cuatro días se pasan rápido y creo que cuando hay amor, uno solo tiene ojos para la persona que ama, así que tiene que portarse bien porque yo me estoy portando bien.



¿Viajas con algún auspiciador?



Viajo con mi plata. En la agencia querían hacerme un tour más grande, pero les pedí solo cuatro días.



Por su parte, Walter Obregón también habló sobre el viaje de Susy Díaz y aseguró que extrañará a la rubia.



Walter, ¿te entristece que Susy se vaya?



Sí, la voy a extrañar porque desde que me aceptó no nos hemos separado, pero sé que es su cumpleaños y respeto sus decisiones. Yo estaré tranquilo, es más, la acompañé a la agencia a comprar sus pasajes. Ahorita estamos en Lima, le estoy dando su despedida. (C. Chévez) b

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.