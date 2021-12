LE HIZO LA DE MELISSA. Walter Obregón se encuentra indignado porque se enteró que Susy Díaz cortó su relación sentimental luego de pasar dos semanas en Europa, festejando el cumpleaños del ‘Príncipe de Huarmey’.

Según contó la rubia al programa de Magaly Medina, se incomodó porque a su llegada a Lima Walter se fue apurado a Huarmey y no la llevó. “No me lleva, qué habrá en Huarmey, seguirá viéndose con la trampa, con la que lo llevó preso. Justo el día que llegamos fue el cumpleaños de ella, por eso se va como loco, desesperado, por qué no me lleva... no ves que yo soy tarada para no ver lo que pueda pasar”, dijo molesta.

Sin embargo, Walter Obregón aseguró que Susy Díaz se molestó cuando él se negó a ser parte de una entrevista que quisieron hacerles cuando estaban en Francia. “Me sacó en cara, si está con esos pensamientos yo creo que la relación no va funcionar, pero tampoco se terminó... yo recién ahora me entero que la relación ha terminado”, acotó el empresario.

La excongresista aseguró que ya no regresará con él y hasta lo ha bloqueado de WhatsApp, aunque Walter demostró que la sigue teniendo en la aplicación. “Recién me entero que estoy soltero, me ha hecho la dieta de Melissa, que me termina y no me avisa”, dijo entre risas.

SUSY: WALTER FUE UN PASATIEMPO

Susy Díaz prometió que no volverá con Walter Obregón porque la hizo ‘cachuda a nivel nacional’. “Uno perdona pero no olvida, y así como dije no vuelvo con el Mero, no vuelvo con Walter, esa relación ya murió”, dijo la rubia. “Para mí ha sido un pasatiempo, necesito un hombre que tenga la vida resulta como yo, mínimo de 45 años, ya chibolos no”, agregó.

Por su parte, el ‘Príncipe de Huarmey’ aseguró sentirse utilizado. “Si me ofrece otro viaje ahora sí tendría que pensarlo porque me siento utilizado”, indicó.

