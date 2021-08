Susy Díaz rompió su silencio y se pronunció sobre las recientes declaraciones de Deysi Araujo, quien reveló que la rubia y Walter Obregón viajarán dentro de poco a Cancún, donde él planea pedirle la mano. Además, dijo que está acostumbrada a los ataques, después que defendiera al ‘Gringo de Huarmey’.

Susy, ¿has retomado tu relación con Walter?

No hemos regresado, pero estuvimos saliendo, fuimos a almorzar y hace un mes me invitó a viajar a Cancún.

Deysi Araujo reveló que Walter planea pedirte matrimonio en Cancún. ¿Aceptarías?

Acciones borran pasiones, el amor lo ‘mató’ cuando me sacó la vuelta y ahora lo veo como un amigo.

Entonces, ¿no aceptarías casarte con él?

Ahorita no sé, el futuro no es seguro, así que no podría decir nada. Vamos a ver qué pasa, quiero rodearme de gente que me haga feliz.

¿Sigues amando a Walter?

Al sacarme la vuelta hizo que el amor muera y no hay confianza, pero no sé lo que pueda pasar.

Has recibido muchas críticas al salir en defensa de Walter, quien fue acusado de agresión física. ¿Qué tendrías que decir?

Estoy acostumbrada a que me ataquen, todo se lo dejo a Dios, yo cumplo con mis mandamientos, tengo la conciencia tranquila. Estoy en contra de los hombres golpeadores, he tenido parejas agresivas y no les daría ni el saludo porque con ellos arriesgaría mi vida, pero si sigo hablando con Walter es porque es una buena persona y con él no peligra mi vida.

¿Cuándo se van a Cancún?

No sé. Prefiero hacerlo todo a escondidas, estoy pensando alejarme un tiempo de la televisión. He renunciado a ser imagen de unas zapatillas y de ‘Radiomar’ porque quiero dedicarme a ser feliz. El tiempo es oro.

