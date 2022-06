Walter Obregón, el ‘Gringo de Huarmey’, aseguró que no es un ‘mantenido’ y no le afecta que su expareja, Susy Díaz, haya comentado que le pagó los viajes, invirtiendo más de cuarenta mil soles.

“No me afectan las declaraciones de Susy, pues ella me enseñó mucho, me sumó, gracias a ella estoy donde estoy y soy muy agradecido. Si Susy tiene que hablar de mí, pues que lo siga haciendo, no me afecta, en el fondo ella sabe qué tipo de persona soy”, sostuvo el ‘Gringo’.

Susy te dejó como ‘mantenido’...

Ahora estoy concentrado en mis proyectos, voy a construir un centro comercial en Huarmey, no soy un mantenido porque también tengo lo mío. A veces tomo con gracia lo que dice porque no es una mala persona, es una buena mujer y conozco cómo es.

