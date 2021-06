SE TERMINÓ SU PESADILLA. Susy Díaz está saltando de alegría porque finalmente, tras siete años de lucha, salió su divorcio de Andy V, el polémico exchico reality y cantante con quien se casó en 2011.

“No lo quería decir pero agradezco a Dios porque he luchado tantos años... es la segunda demanda que estoy presentando y ya salió”, dijo la rubia en declaraciones a Magaly Tv La Firme.

La historia de amor y desamor de Susy Díaz y Andy V comenzó en el 2011, cuando ambos se dieron el sí en una ceremonia televisada, repleta de peleas, escándálos y líos. En 2012, la ‘reina de las dietas’ puso una denuncia contra su pareja por maltrato y abandono de hogar, y esperó dos años para entablar su demanda de divorcio.

Sin embargo, tras tres años de juicio, su pedido fue rechazado. “No me dio el divorcio la primera vez que presenté la demanda con el primer abogado. Dios me protegió porque el ‘Mero’ se quería casar conmigo, hubiese sido más difícil divorciarme de esa sonsera”, dijo la rubia.

ANDY V NO QUERÍA FIRMAR

El polémico Andy V le mandó una carta notarial a Susy Díaz con una serie de cláusulas para que le firme el divorcio. “No le estoy pidiendo dinero, sino que ella, así como habló en doce programas y me destruyó, ahora que limpie mi imagen”, dijo el cantante para el programa de Magaly Medina.

En vista de la actitud del exchico reality, en 2018, la rubia inició nuevamente el trámite y en ese nuevo proceso, su expareja fue declarado rebelde por no asistir a las citaciones. Él se defendió argumentando que nunca recibió ninguna notificación del juzgado.

SALIÓ SU DIVORCIO

Finalmente, en 2019, el tercer juzgado de familia de Pariachi, en Ate, declaró fundada la demanda de Susy Díaz disolviendo su matrimonio, y hace solo unos días la Corte Superior de Justicia de Lima Este aprobó la sentencia.

Andy V fue consultado sobre la decisión y aseguró que demandará a la rubia por los daños que le ocasionó en su imagen pública. “Que se rectifique en los programas”, dijo.