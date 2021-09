Susy Díaz y Deysi Araujo se van de ‘cacería’ a México

Deysi Araujo aseguró que Susy Díaz está soltera y viajarán de ‘cacería’ a Los Cabos, en México. “Nos vamos este 15 (de setiembre) a México y regresamos antes del cumpleaños de Susy. Nos vamos las dos de cacería, ja, ja, ja, como Gisela, nos vamos a mirar porque los ojos se han hecho para ver”, señaló.

¿Es cierto que Susy regresó con Walter Obregón?

No, para nada. Walter sí quiere regresar con ella, le escribe y la llama todos los días, pero ella por ahora no piensa darle una oportunidad. Ya le he dicho que ‘figurita repetida no llena el álbum’, porque si una persona comete un error siempre hará lo mismo.

SUSY ESTÁ ENAMORADA DE WALTER

Hace unas semanas, Deysi Araujo manifestó que Susy Díaz sigue enamorada de Walter Obregón, luego del escándalo que se levantó por la denuncia por violencia física y psicológica por parte de la ex pareja del ‘Príncipe de Huarmey’.

“Walter está detrás de Susy, intentando reconquistarla, pero ella aún no da su brazo a torcer. Ojalá que más adelante se dé, porque puedo afirmar que entre ellos hay amor”, declaró.

¿Susy sigue enamorada de Walter?

Sí. La veo enamorada aún, a pesar de que diga que no, yo sé que sí lo está. Lo único que deseo es verla feliz y confío en que pronto estarán juntos.

ESTÁN EN SALIDITAS

Tras haber pasado tres noches en la comisaría tras una denuncia de agresión física y psicológica por Iris Castillo, Walter Obregón se enlazó en vivo y en directo con el programa de Magaly Medina y se refirió al romance que mantendría con Susy Díaz.

El empresario de Huarmey inició la conversación con la ‘urraca’ dejando en claro que no podía hablar sobre el tema de agresión por motivos legales, sin embargo, se mostró abierto para referirse a la vedette Susy Díaz, con quien seguía conversando a pesar de tener otra relación.

“Yo siempre he estado en conversaciones con Susy, es verdad, ya tendrías que preguntar a Susy también... Con Susy he tenido una relación de dos años, realmente yo acepto mi error y me disculpo ante cámaras. Susy sacó cara por mí, sabe muy bien el tipo de persona que yo soy”, dijo.

Ante la insistencia de Magaly sobre la infidelidad a Susy, Walter recalcó que pueden existir cosas del pasado, pero que ha pedido disculpas.

“Susy es una persona que ha sumado bastante para mí, desde el momento que conocí a Susy mi vida cambió. Me ha enseñado muchas cosas y gracias a ella estoy progresando”, sostuvo.

‘El príncipe de Huarmey’, conocido así en el mundo de Chollywood, afirmó que el amor hacia Susy Díaz siempre estuvo presente, sobre todo durante la relación que mantuvo con Iris Castillo. Tras ello, Daysi Araujo, quien también estuvo en Magaly, dejó en claro que Susy y Walter están más enamorados que nunca.

“El amor siempre queda, uno no deja de querer de la noche a la mañana, es cierto que habrá pasado un año, pero el amor siempre permanece”, sentenció Obregón.