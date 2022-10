Ivonne Susana Díaz Díaz, Susy Díaz, como todos la conocen, en 1994 llamó la atención de la prensa local e internacional al lanzar su candidatura al Congreso , por el partido político Movimiento Independiente Agrario (MIA). Por esos años, la Cicciolina (Ilona Staller) también había postulado al Parlamento italiano mostrando su busto y la iniciativa de la también actriz fue el punto de partida para que la periodista Yris Samanamud le diera la idea de postular usando su imagen de vedette. Ya en el medio artístico, Susy no solo era conocida por vestir plumas y lentejuelas, sino también por haber sido pareja sentimental del desaparecido compositor Augusto Polo Campos, con quien tuvo una hija, Flor Polo Díaz.

Después de aceptar que el líder del partido por el que iba a postular le diera el número 13 ‘porque nadie lo quería por el mito de atraer la mala suerte’, Susy usó su ‘uniforme de vedette’ para hacer campaña. Fue en el departamento, que en ese tiempo tenía en Miraflores, donde todo era en color rojo, su color favorito, que Yris y yo, en ese tiempo redactoras de Ajá, empezamos a idear cómo se presentaría ante la prensa. En ese momento Susy dijo que no deseaba mostrar el busto como la Cicciolina e Yris sugirió que lo haga con sus tangas, entonces puse el número 13 en la parte visible de su ‘totó’ con su lápiz labial...

“Todo mi lápiz de labios que era grande se consumió, se gastó y toda mi nalga se quedó roja y ni bañándome salía”, precisa Susy.





Recuerdo que estábamos en tu habitación, en Miraflores, y con Yris empezamos y yo cogí uno de tus labiales para dilenearte el 13.

Sí, y como en cada presentación a la prensa me gasta un labial entero y mi nalga quedaba marcada, me puse a pensar, a usar mi cerebro, qué hacer para que no se manche, fue ahí que opté por la cartulina, compré varios pliegos de color rojo y corte el número 13 para ponerlos debajo de las medias de cocos que usaba.

Cuando salieron los resultados a ‘boca de urna’ todos decían ganó Susy. ¿Qué pasó en ese momento?

No lo podía creer porque yo no tenía la ambición de ser congresista. Dije: Dios si gano, bien, gracias, y si no también, la publicidad me ayuda para los contratos.

Susy Díaz contó que para pintarle el primer 13 en su nalga se gastó todo su lápiz labial de color rojos, su color favorito. (Foto ; GEC / Allegino Quintana)

Cuando juramentaste en el Congreso, recuerdo que llegaste con un look formal y fue Enzo Vitale, quien te hizo el cambio, también acaparaste portadas...

Sí. Querían que me vista con sotana, desde arriba hasta abajo, nada de minifaldas, pero el público en la calle me decía: “Hemos votado por ti, usa minifalda, ropa sexy, no cambies cómo los otros políticos, sé tú”. Entonces, subí la falda otra vez y hablé como soy.

Susy Díaz, llegó al Congreso 10 mil 280 votos, presentó 120 proyectos de Ley y 34 fueron aprobados. y aunque en sus momento dijo que no volvería a la política, hoy no descarta esa idea... “Están que me piden, entonces vamos a ver Dios mediante. Todo lo decide Dios”.