Susy Díaz y su pareja Walter Obregón recibieron el Año Nuevo juntos y no descartaron la posibilidad de casarse simbólicamente, pues resaltaron que su relación atraviesa por su mejor momento.

Susy y Walter... ¿qué dieta cumplieron por Año Nuevo?

S: Hicimos la de la lenteja, porque si lo haces en Año Nuevo... él no te deja; también la trusa amarilla… en rodillas y en la silla.

W: Al margen de todo, siempre estamos juntos.

¿Cuáles son sus expectativas para el 2020?

S: Deseamos que todo sea amor y tranquilidad para siempre estar felices.

W: Muchas personas no apostaban por nuestra relación y no creían que era real, pero seguimos juntos a pesar de todo.

¿Se sienten preparados para dar el siguiente paso y casarse?

S: Todavía no sale mi divorcio (de Andy V), pero si no sale… podría darse un matrimonio simbólico. Sería algo bonito y no descarto la posibilidad de televisarlo, porque sé que mucha gente me quiere.

W: Claro, pero igual lucharemos por su divorcio.

¿Susy, perdonarías una infidelidad?

S: No, él sabe que si me engaña le doy de baja.