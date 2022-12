Susy Díaz, como otras figuras del medio, no es ajena a la situación de violencia que está atravesando nuestro país y lamentó las muertes en Ayacucho, por eso comentó que está orando para que haya paz y tranquilidad en el Perú. Además, dijo que debido a esta coyuntura se quedó con las ganas de ‘quemar’ el muñeco por Año Nuevo .

“No puedo salir de mi casa porque tengo miedo de qué puede pasar en las calles. Tenía eventos este fin de semana, pero se cancelaron porque no se puede viajar. Estoy orando para que haya paz y tranquilidad, da mucha pena las muertes en Ayacucho. Mi mamá es ayacuchana, ella vive en Lima, pero queríamos viajar para allá por fiestas y ahora no se puede”, dijo la rubia.

Las noticias no son muy alentadoras...

Así es, pero estoy convencida que si uno da amor, recibe amor. Primero es la paz y tranquilidad, por eso la pasaré en casa.

Te vas a quedar con las ganas de quemar el muñeco...

Sí, pues al principio tenía planeado recibir el año nuevo en casa de Deysi (Araujo), pero ya nada de eso se va a dar, así que me quedaré con las ganas .

VOLVERÍA AL CONGRESO

Susy Díaz se presentó en el programa ‘Hablemos de belleza’, en donde habló de acerca de sus proyectos y los problemas que pasa actualmente. La exvedette indicó que está dispuesta a postular al Congreso debido a la nueva deuda de 188 mil soles de intereses judiciales que le impusieron desde el año 2018.

“Yo salgo del Congreso en el año 2000. Veintidós años de persecución política, me abren juicio, me embargan mi casa. Me hacen pagar 200 mil soles, lo cual era 100 mil soles yo y la otra mitad de Vladimiro (Montesinos). Me hicieron pagar hasta lo de él. En el 2018 me llega un documento que quiere pague 188 mil soles más de intereses judiciales de los 200 mil soles que pagué. Creo que me quieren dejar calata”, expresó la madre de Florcita.

“¿Ya no regresarías a postular?”, la cuestionó Daysi Córdova, conductora del espacio televisivo, a lo que Susy respondió: “Yo creo que, debido a ese documento, voy a regresar. Yo me quiero alejar de la política, pero no me dejan tranquila. Mira, yo antes no quería regresar a la política, pero debido a esta persecución política que me están haciendo hace 22 años es totalmente injusto. Tengo invitaciones de Somos Perú, de partidos grandes, estoy recibiendo invitaciones. Estoy entre sí o no, creo que sí, Dios mediante”, finalizó la exparlamentaria.

