Asociada a la lírica andina por sus logrados trabajos en el género, Sylvia Falcón prefiere quitarse las etiquetas para presentarse como una cantante de música peruana que no le ha puesto límites a su propuesta. Eso sí, admite sin duda alguna y contundente que una de las mayores influencias en su carrera fue y será Yma Sumac, la diva peruana que este 2022 hubiera cumplido 100 años. Falcón quiere honrarla y alista para este 24 de noviembre el concierto “Yma Sumac 100 años” un homenaje a una de sus heroínas musicales que se presentará en el Gran Teatro Nacional.

¿La diva de las cuatro octavas, la peruana más universal, tiene mucho que ver en tu estilo, en tu propuesta?

Me acerqué a Yma Sumac muy temprano en mi carrera y no solamente hago sus canciones, también está presente de alguna manera en todas mis propuestas que se han diversificado muchísimo. La lírica andina es solo una de las franjas que yo manejo y ella es una influencia muy grande en cuanto a que ha repercutido en todo mi repertorio.

El maestro Moises Vivanco merece que se le reconozca como el gran gestor del éxito de Yma Sumac.

Desde el primer momento que yo estudié su repertorio para incluirlo en mis shows, he resaltado muchísimo el valor de la composición, primero porque he trabajado al lado de músicos que son brillantes y me han dicho: ‘Silvia, esto en composición es descomunal, esto es único’. Lo que hizo el maestro Vivanco con ella es realmente descomunal, hay un detalle muy importante que no hay que olvidar que los hits más importantes en la obra de Yma Sumac se dan dentro de los años en los que ella trabaja con él, no antes, no después.

TODO UN RETO

¿Cómo nace la idea de reversionar el disco “Mambo” de Yma Sumac grabado en 1954? Entré en contacto con Anibal Seminario y Lorenzo Ferrero, músicos fundadores de Afro Peruvian Jazz Orchestra que viven en Los Ángeles y ganaron un Grammy por el arreglo de La Flor de la Canela. Aníbal me conocía por mi trabajo y me dijo que en algún momento le gustaría trabajar algo conmigo y al cabo de unos meses a mí se me ocurrió reversionar ‘Mambo’, el disco más emblemático que tiene Yma Sumac y que se acerca al sonido big band. Le propuse la idea y la compró inmediatamente.

¿Sabías en lo que te metías? Es un proyecto muy ambicioso. En mayo de este año viajé a Los Ángeles para grabar las 11 canciones del disco, y de verdad fue un reto enorme y estoy feliz con el resultado. El repertorio de ese disco merece ser cantado, difundido, refrescado, actualizado y compartido. Tuve el gran apoyo de los músicos del Afro Peruvian, somos 3 productores y estamos echando adelante un proyecto sin ningún tipo de ayuda, como siempre sucede en nuestro país.

¿En qué etapa de tu carrera estás y cómo te calificas como interprete? Yo me considero una cantante de música peruana en general. Siento que he remado bastante con los años, es muy difícil moverse en el espacio de música en la que yo me desempeño por ser fiel a algo cultural. De alguna forma he ganado espacios, por más chiquitos que estos sean, los hemos conseguido .