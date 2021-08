“Un día me llamó el editor de RPP para hacer un reemplazo porque una conductora estaba de vacaciones. Era para un domingo en la noche, y yo dije: ‘perfecto, nadie me va a ver, así que me puedo equivocar’”, recuerda Tatiana Alemán sobre su primera vez hablando de noticias en la emblemática radio. En esta entrevista, que brindó a OJO, la presentadora repasa su carrera, habla de la coyuntura política, su amistad con el hijo de Federico Salazar y de las simpáticas chapas que les han puesto en redes: “Yayita” y “Coné”.

- Tatiana, ¿las opiniones políticas con frecuencia generan enemigos?

Eso me pasaba desde que estaba en Capital. Todas las opiniones generan debate porque no todos pensamos igual. Pero es interesante porque te permite entender al otro, saber qué hay detrás de esa posición, y eso sí me parece valioso, más allá de ganarse enemigos.

- ¿Siempre te interesó comentar los temas políticos?

Me gusta mucho el tema político, y no pensé que me iba a gustar tanto entender todo lo que hay detrás de la política y cómo influye en los ciudadanos.

- ¿Fue sorpresiva la propuesta para conducir Cuarto Poder?

Trabajar en América TV siempre ha sido una de mis metas. Cuando recibí la llamada de Gilberto Hume, yo dije para mí misma: ‘¿en serio?, ¿yo?’, porque te genera dudas saber si es el momento, el lugar indicado, si eres la persona adecuada.

- Pero asumiste el reto...

Porque confío bastante en mí misma, en mi trabajo, y le dije a Gilberto: ‘cuéntame un poco más y vamos’.

- Tu dupla, Sebastián Salazar, ha dicho que era una propuesta que no se volvería a repetir.

No sé si es una llamada o una oferta que no vuelva a ocurrir, pero sí sé que es sumamente importante y que hay muchísimas personas que podrían estar en el lugar de nosotros; pero reitero: creo en mí, y es algo en lo que estoy enfocada al 100%.

“BROMEAMOS MUCHO”

- A pesar de la buena onda que uno pueda tener, es evidente que cuesta adaptarse a una persona con la que no has trabajado antes…

¡Definitivamente es un riesgo! No nos conocíamos antes del programa, solo nos habíamos tomado un par de cafés para conocernos un poco más, pero la relación es muy buena en general, bromeamos mucho y siempre lo fastidiamos con eso de “Coné”, y él también me fastidia, creo que tenemos mucha correa.

- Las críticas para él vienen por ser hijo de Federico Salazar, y en tu caso creo que siempre estará el prejuicio de que la chica bonita no tiene la inteligencia suficiente para comentar temas políticos y duros.

Es una crítica que no es nueva. Es algo con lo que vengo batallando desde que estoy en los medios. “Eres joven, no sabes, no has vivido, eres mujer y no sabes de estas cosas”. Lamentablemente, eso es parte de la sociedad machista en la que nos ha tocado vivir, pero parte de nuestro rol también es combatirla con actitudes y enseñanzas.

- ¿Aunque sí debe ser algo que escuchas con más frecuencia en las últimas semanas?

Sí. Pero también tengo la experiencia de haber estado en dos medios, y también me sigo preparando.

CRÍTICAS DE COLEGAS

- Juliana Oxenford dijo que se notaba armada esa “complicidad” que intentan vender en pantallas con Sebastian.

Recién nos estamos conociendo, nos llevamos bien fuera de cámaras, pero claro hay una química que se tiene que lograr, pero será con el pasar de los días. Todas las críticas son buenas, las leemos y las escuchamos, por más que algunas sean duras, creo que son importantes.

- Claudia Cisneros fue un poco más ruda y les dijo que son “jóvenes kamikazes, que están haciendo añicos la reputación de Cuarto Poder, y que dan pena”.

Es su opinión y, por supuesto, que cada uno tiene la libertad de opinar como mejor le parezca, y eso es todo lo que puedo decir.

- ¿Cómo describirías tu trabajo?

A mí me gusta ser parte de todo el proceso, por más que no salga a la calle a grabar, si me gusta estar muy al tanto, ver y leer la nota antes, conocer la estructura y ser parte del armado de la misma. Es la manera en que siempre he trabajado.

ANALIZA LA COYUNTURA

- ¿Es una señal preocupante que la principal tendencia en las redes sea el tema de la vacancia presidencial, desde hace una semana?

¡Por supuesto! Sobre todo porque venimos de 5 años de profunda inestabilidad, que ha afectado muchísimo a la sociedad. Más allá de quien esté a la cabeza del gobierno, el país necesita que se le dé estabilidad y que avance en lo que requiere: atender la crisis sanitaria que no ha pasado, que retorne la estabilidad económica y pensar urgentemente en la educación.

- Algunos analistas sostienen que el presidente no llegaría a fin de año con esta forma de gobernar...

Aunque en el Perú todo puede pasar, es complicado vaticinar algo, pero por supuesto que le deseo lo mejor al Gobierno, si les va bien nos va bien a todos. Aunque así como han empezado las cosas, dejan un sinsabor.

- Pareciera que la apuesta fue petardear la gobernabilidad con el gabinete que nombró el presidente, ¿sería posible tener otra lectura?

Quisiera pensar que sí, pero todo parece bastante evidente con las personas que se están nombrando, y con el hecho de no dejar ingresar a la prensa a ciertas actividades oficiales y públicas, que no haya despachado desde Palacio de Gobierno. Eso da cuenta de un hermetismo y una clandestinidad que no debería de ocurrir.

- ¿Nos está acostumbrando a una forma particular de gobernar?

Es que no deberíamos acostumbrarnos a ello, tenemos que exigir pluralidad y apertura a los medios -críticos y no tan críticos-. Es justamente lo que está reclamando la ciudadanía que está en las calles.

ES DIVERTIDO LO DE ‘YAYITA’ Y ‘CONÉ'

- ¿Qué puedes decir de los apodos “Yayita” y “Coné”?

Me parecen muy gracioso, me divierte mucho, y los he compartido con mis amigos, aparte que el que se pica pierde.

- ¿Desde antes te decían “Yayita”?

No. Además creo que eso viene por “Coné”. Creo que falta el meme para mí, porque eso me cae de refilón pero por Sebas.

-¿Los fanáticos varones deben haber crecido como la espuma desde que pasaste del cable a la señal abierta?

En general también me siguen muchas chicas, y estoy muy agradecida. Definitivamente este canal tiene más exposición, el programa es muy conocido, era algo implícito.

-¿Te preocupas mucho por tu look y una alimentación saludable?

¡No tanto como me gustaría! Soy un poco floja para hacer ejercicios, me prometo a mí misma que volveré a salir a correr. Nunca hago dietas, no soy muy disciplinada en ese sentido, aunque trato de cuidarme un poco entre semana. Sobre el maquillaje y el ‘outfit’, cero, paro todo el día cara lavada y, para mí, la comodidad siempre prima.

