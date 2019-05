Tatiana Astengo afirmó que le encanta su soledad y negó rivalidad con Mónica Sánchez | ENTREVISTA | FOTOS

Amante de su soledad, exigente, detallista y trabajadora. Así es la actriz Tatiana Astengo (51), quien hizo un alto a las agitadas grabaciones de ‘De vuelta al barrio’, donde interpreta a ‘Elvira’, para brindarnos una entrevista y contarnos de todo un poco.

Aunque evita hablar de su vida sentimental, aclara que jamás ha necesitado de un hombre para salir adelante y revela que nunca tuvo el deseo de convertirse en madre.

Estás a full con las grabaciones de la serie ‘De vuelta al barrio’ y el respaldo del público debe ser gratificante...

Es increíble, porque yo sabía que volvía a la televisión peruana después de trabajar afuera, pero que te reciban así, tal como ha sucedido y con un nuevo personaje que no tiene nada que ver con el anterior (‘Reina Pachas’), ha sido sensacional.



¿Cómo así te animaste a regresar al Perú?

Nunca ha sido mi idea irme del todo, siempre lo he hecho por trabajo.

(Fotos: Fernando Sangama/ GEC) Tatiana Astengo afirma que también tiene su lado oscuro. (Fotos: Fernando Sangama/ GEC)

‘Elvira’ es una mujer de armas tomar y con carácter...

Sí, pero también tiene sus quiebres, porque es humana. Hay un lado infantil pero consigue lo que quiere, tiene sentimientos y, por eso, la gente la está aceptando... aunque sea una villana.



Así como ‘Elvira’ tiene su lado oscuro, ¿tú también lo tienes?

Todos tenemos nuestro lado oscuro y me encanta. Un actor sin lado oscuro es un actor ‘pecho frío’ y soso.

Siempre se ha especulado que tienes una rivalidad con tu compañera de elenco, Mónica Sánchez...

Eso es lo que siempre quieren vender porque nos enfrentan en las series, pero nos vamos a almorzar todos los días juntas. Tampoco es que nos veamos los fines de semana, pero somos compañeras de trabajo. Nos reímos de esas opiniones, pero no hay nada de eso.



Cambiando de tema, ¿qué haces en tus ratos libres?

Me gusta estar en mi casa, con mis perros, viendo películas, comiendo rico y disfrutando con mi hijita putativa, que no es nada mío de sangre, pero es mi hija de la vida. De esas que empiezan a llamarte ‘mamá’ de cariño y luego se vuelve verdad.

No tienes hijos de sangre, pero Dios te premió poniendo en tu camino a una persona especial...

Nunca he querido tener hijos y ha sido una decisión mía, pero a veces la vida te contradice y aparece la niña, y yo feliz, porque es una persona inteligente, que me acompaña, me actualiza y también es amante de los perros.



En alguna ocasión declaraste que tendrías hijos el día que te enamores realmente. ¿Eso no pasó?

Se ha dado (que se ha enamorado), pero no era el momento para tener hijos y luego ya no estuve enamorada. Las cosas no se pueden dar porque se te pasa el tren o porque estás desesperada. Lamentablemente, las mujeres caen en eso, se autoengañan y luego viene el fracaso total. En mi caso, no era una prioridad el tener hijos. Nosotras no hemos venido a parir, sino a ser felices y cada uno lo es como se le dé la gana.

¿Tu corazón tiene dueño?

Nunca hablo de eso ni hablaré. Estoy bien, tranquila y contenta. Me siento completa, enamorada de la vida, de mi trabajo, de mi casa, de mis momentos libres y estudiando siempre. En la vida, las parejas vienen y van.



¿También tienes tu lado sexy y sensual?

Como todas las mujeres, es parte del ser humano, pero lamentablemente estamos en un país reprimido sexualmente. Todas la tenemos (sensualidad), pero no la desarrollan.

En pocas palabras, ¿cómo te describes?

Responsable, profesional, exigente, detallista y chamba, y cuando no tenía chamba... me la inventaba.



¿Jamás has necesitado de algún hombre para salir adelante?

Jamás. Nunca he convivido con ningún hombre ni siquiera para eso (ayuda económica). Siempre me he sabido valer por mí misma. Me fui a vivir sola y muy jovencita. Lo hice en una época donde ni existían los minidepartamentos en esta ciudad, fue a los 21 años y en mi época era todo un escándalo lo que hice.

¿Te fuiste de tu casa por algo en particular?

Lo hice porque estaba harta, no quería estar en mi casa, quería estar sola, me gusta mi soledad, me encanta estar así. Escuchar la música con tranquilidad, ver mis series, dormir y leer.



Entonces, no eres de las personas que espera el fin de semana para salir a bailar...

No, ya no. Eso fue cuando era jovencita, pero ahora no. En pocos días cumplo 52 años. Llega un momento en que no quiero nada y solo deseo estar en mi casa con pijama.

¿Qué sientes que falta hacer en el país?

Hay mucho por hacer, se deberían hacer más producciones, tal como se hace en Colombia, Argentina y Brasil. Me encantaría que nuestro país tenga más movimiento en cuando a lo audiovisual.