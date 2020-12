Tatiana Astengo fue blanco de cuestionamientos por su polémico comentario sobre la Policía. La actriz indicó que muchos efectivos decidieron iniciar su carrera en la PNP por falta de recursos y hasta ironizó al respecto.

“¿Qué se le puede pedir a la Policía? ¿Qué lean la Constitución? Ja! Recuerden que muchos terminaron de policías solo para no ser un peso más en sus familias, un plato más de comida, un pago más de colegio. No hay una vocación real, solo sobrevivir! No tenían otra opción que ser poli”, dice el tuit de la actriz.

Tatiana Astengo es tendencia en las redes sociales por tuit en contra de la Policía

Tras esto, Thierry Stefano Miranda Champac, abogado y presidente de la Asociación Cámara Legal Educativa Fortaleza, le envió una carta notarial a la actriz en la que le pide que se rectifique por los comentarios hechos contra la Institución policial.

El abogado le pide a Tatiana Astengo que se rectifique en un plazo de siete días ya que “su accionar realizado en las redes sociales con adjetivos denigratorios y expresiones, dañan el honor y buen accionar de sus integrante de la familia policial”.

“Al respecto cabe señalar que tal afirmación por parte de la señora, es FALSA Y DAÑA LA HONORABILIDAD DEL PERSONAL POLICIAL, ya que ésta es una institución del Estado creada para garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. Es profesional y jerarquizada. Sus integrantes representan la ley, el orden y la seguridad en toda la República y tienen competencia para intervenir en todos los asuntos que se relacionan con el cumplimiento de su finalidad fundamental presente en la Constitución Política del Perú”, se lee en el documento.

“Solicito su RECTIFICACIÓN dentro del plazo establecido, siendo la rectificación o réplica un derecho constitucional (artículo 2°, inciso 7° de la Constitución Política), frente al agravio del honor de un ciudadano o institución como la PNP, ante una información de índole humillante y denigrante y, si en caso la rectificación no se juzga satisfactoria, se hará uso de los derechos que le son conferidos por la Ley N° 26775”, se añade.