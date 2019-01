Tatiana Astengo le recuerda a Úrsula Letona el caso Mamani tras acusar a Daniel Salaverry de maltrato y 'acoso político'

Úrsula Letona manifestó en horas de la mañana que apoyaba la moción de censura contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry , por "su conducta recurrente prepotente y abusiva ejercida en la conducción de la Mesa Directiva", sobre todo contra sus compañeras de bancada de Fuerza Popular. Sin embargo, no contó con la contundente respuesta que le daría Tatiana Astengo recordándole el caso de tocamientos indebidos de Moisés Mamani.



"Mi adhesión a la censura contra Pdte del Congreso tiene estricta relación con una conducta recurrente, prepotente y abusiva ejercida en la conducción de la Mesa Directiva, especialmente, contra varias Congresistas de FP, como mujer y por principios, rechazó esa conducta!", dice el primer tuit de Úrsula Letona.

Mi adhesión a la censura contra Pdte del Congreso tiene estricta relación con una conducta recurrente, prepotente y abusiva ejercida en la conducción de la Mesa Directiva, especialmente, contra varias Congresistas de FP, como mujer y por principios, rechazó esa conducta! 1/2 — Ursula Letona (@UrsulaLetonaP) 9 de enero de 2019

La aún congresista de Fuerza Popular exigió a Daniel Salaverry que se disculpe y corrija su actitud, pues "todos los Congresistas merecemos de su parte el mismo trato, espero escuchar las voces de quienes defienden la igualdad y rechazan el acoso político"

No se victimice! sea coherente y respete la institucionalidad del Congreso de la República, discúlpese y corrija su actitud, todos los Congresistas merecemos de su parte el mismo trato, espero escuchar las voces de quienes defienden la igualdad y rechazan el acoso político! 2/2 — Ursula Letona (@UrsulaLetonaP) 9 de enero de 2019

Ante estas acusaciones Tatiana Astengo salió al frente y le increpó que una mujer no se victimiza ni hace berrinches y le recordó el caso de Moisés Mamani, cuya bancada de Fuerza Popular no lo sacó de sus filas por el caso de tocamientos indebidos.



"Como Mujer ? Una verdadera mujer no se victimiza , es digna y encara con argumentos y no con berrinches y menos con amenazas . Cómo “mujer” no te afecta Mamani ? O simplemente no te conviene sacarlo , ya que serían uno menos no ??", escribió Tatiana Astengo en respuesta al tuit de Úrsula Letona.

Como Mujer ? Una verdadera mujer no se victimiza , es digna y encara con argumentos y no con berrinches y menos con amenazas . Cómo “mujer” no te afecta Mamani ? O simplemente no te conviene sacarlo , ya que serían uno menos no ?? #Fujimorinuncamas — Tatiana Astengo (@TatianaAstengoB) 9 de enero de 2019

Inmediatamente, Carlos Carlín también recriminó a Úrsula Letona. "y como mujer que piensa de Mamani? 120 días son suficientes ? botarlo no sería lo correcto? o es indignación convenida? Se quedarían sin uno menos. ahí si no pues. Zas!"

y como mujer que piensa de Mamani? 120 días son suficientes ? botarlo no sería lo correcto? o es indignación convenida? Se quedarían sin uno menos. ahí si no pues. Zas! — Carlos Carlín (@CarlosCarlinOf) 9 de enero de 2019

A lo que Úrsula Letona respondió, copiando un tuit que ella escribió, agregando que "actúo por principios, no por sesgos, parece que no son sus formas. En Ética voté por la suspensión del señor Mamani, así de claro y contundente!!"

Le queda clara la respuesta, actuó por principios, no por sesgos, parece que no son sus formas. En Ética voté por la suspensión del señor Mamani, así de claro y contundente!! pic.twitter.com/sYKmNbI1Em — Ursula Letona (@UrsulaLetonaP) 9 de enero de 2019

La respuesta de Tatiana Astengo y Carlos Carlín fue apoyada por decenas de usuarios en la red social, mientras que la congresista no respondió más a los cuestionamientos.