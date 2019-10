Tatiana Astengo revela cómo fue su inusual casting para actuar en Pantaleón y las Visitadoras

La actriz Tatiana Astengo estuvo la mañana de este sábado en el Chocahuarique de Choca Mandros y habló de sus inicios en el mundo del espectáculos, entre la conducción de programas, telenovelas y por supuesto, la popular película Pantaleón y las Visitadoras.



Más conocida como 'Pechuga' en el filme, Astengo contó que Pantaleón y las Visitadoras fue su primera película y que jamás pensó trabajar en cine. "Siempre fue mi sueño", dijo en la divertida entrevista.

Asimismo, reveló que su casting no fue convencional, ya que ella fue quien llamó a la producción de la cinta para participar. "La historia del casting fue un poco dark", contó en Estás en Todas.

"No me convocan. Me entero que querían hacerme un casting y que habían dicho que yo estaba ocupada. Es verdad, yo estaba haciendo dos telenovelas pero eso no quita que yo pueda hacer un casting", dijo entre risas.

Tatiana Astengo contó que se comunicó con la producción de Pantaleón y las Visitadoras y les dijo que estaba completamente dispuesta para participar. "Yo llamé y dije 'hola, tengo entendido que el director quiere hacerme un casting. Yo cuando quieran estoy ahí para hacer el casting", reveló la actriz.