Tatiana Astengo pidió a la selección peruana que no juegue en Eliminatorias en rechazo a la asunción de Merino como presidente La actriz utilizó el hashtag ‘Que No Juegue la Selección’ para pedir a la ‘Blanquirroja’ no juegue los partidos en las Eliminatorias Qatar 2022.