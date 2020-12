Tatiana Astengo es tendencia en las redes sociales por tuit en contra de la Policía

EN POLÉMICA. Luego de viralizarse por un tuit donde criticaba las compras navideñas de los peruanos, Tatiana Astengo se hizo tendencia en Twitter, esta vez, por un mensaje crítico en contra de la Policía nacional.

La famosa actriz contestó a un video de Twitter donde se ve a un efectivo policial impidiendo que un grupo de jóvenes coloquen carteles en honor a Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes murieron en la Marcha Nacional víctimas de una presunta represión policial.

“La Policía, con seis efectivos, amenaza con detener a los compañeros y compañeras que querían intervenir en sus calles y muralizar en memoria de Inti y Bryan. Indican que estamos incitando a ‘levantarnos en armas’ (terruqueo). Esto es en SMP”, dice el texto que acompaña el video, donde un efectivo les dice que lo único que pretende es que ‘no tengan problemas’.

En respuesta, Tatiana Astengo indicó que muchos efectivos decidieron iniciar su carrera en la PNP por falta de recursos y hasta ironizó al respecto.

“¿Qué se le puede pedir a la Policía? ¿Que lean la Constitución? Ja! Recuerden que muchos terminaron de policías solo para no ser un peso más en sus familias, un plato más de comida, un pago más de colegio. No hay una vocación real, solo sobrevivir! No tenían otra opción que ser poli”, dice el tuit de la actriz.

TROME - Denuncian que Policía impidió a jóvenes colocar carteles en homenaje a Inti y Bryan