Tatiana Calmell, quien fue coronada como Miss International en la final del Miss Perú, se confesó con Trome luego de la coronación de Alessia Rovegno. La guapa modelo confesó haberse sentido abrumada con la decisión de los jurados porque pensaba que la corona iba ser para ella.

“He leído mucho sobre el apoyo de la gente, estoy muy agradecida y sorprendida, porque yo sentía que era mío (la corona) pero así es la vida, así suceden las cosas y todo cambia . Aceptó este reto con mucha responsabilidad”, dijo sobre su título.

En ese sentido aseguró que este es el momento de brillar de Alessia Rovegno y que hay que ‘saber perder’. “E stoy con muchas emociones revueltas por dentro debo decir. En la mañana fue difícil para mí, debo admitirlo, pero estoy aquí asumiendo mi responsabilidad y con las ganas de crecer y avanzar”, acotó Tati Calmell.

Además, pidió a sus seguidores más tolerancia con la nueva Miss Perú Universo 2022 y que no creen rivalidad entre ellas. “Estoy agradecida y en calma con mi trabajo. Yo siento que he dado todo, además de sentir el amor de la gente que ha sido todo para mí”, dijo la nueva Miss International.

Finalmente aseguró que contestará todas las muestras de cariño de sus fans y se disculpó porque no tuvo ganas de mirar su celular. “ No he tenido muchas ganas de agarrar mi celular honestamente y quería más como disfrutar el momento, concentrarme en lo que me toca hacer ahora y paso a paso, creo que todas estamos aquí para aprender y me gustaría más tolerancia entre todos, no chancar a una, las cosas están hechas y hay que avanz ar ”, concluyó Tatiana Calmell.

Tatiana Calmell aseguró que no tuvo ganas ni de revisar su celular luego que Alessia Rovegno ganara el Miss Perú. Video: Percy Vargas | Trome

TE PUEDE INTERESAR

Mamá de Melissa pierde los papeles y explota contra Magaly: “¡Sádica, psicópata, satánica! no te metas con los míos”

TENSO MOMENTO: Alessia Rovegno y su fulminante mirada a Valeria Florez al hablar de sus ‘errores’ en el Miss Perú

¿Quiénes conforman la familia Cayo? La historia de Stephanie, Bárbara, Fiorella, Alessia Rovegno y más