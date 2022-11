Stephanie Valenzuela llamó en vivo a Magaly Medina luego que la urraca cuestionara los grandes lujos que se da en México y se preguntara sobre los ingresos de la modelo en sus trabajos esporádicos. Durante la conversación, la arequipeña aseguró que le pagaron, en enero de este año, más de 50 mil dólares por su participación de tres meses en la ‘Casa de los famosos’ de Telemundo.

“Déjame decirte que conociendo un poco las cifras de México, España, Perú, me parece una cifra descabellada. Las televisoras, últimamente, no están pagando por los caprichos. Conozco, un poquito, la realidad”, señaló la periodista de espectáculos.

En ese momento, Tefi Valenzuela le propuso una apuesta. “ ¿Si quieres, tú y yo apostamos una cartera Louis Vuitton? Yo te demuestro que gané eso (50 mil dólares) con papeles, tú me das la cartera. Si tú demuestras que yo no lo gané, yo te la pago”, señaló.

No obstante, Magaly comentó que no podía pagar por un accesorio de la casa de modas. “ Nosotros no podemos apostar esas cosas porque acá la producción del programa no tiene para comprar ni siquiera una ‘fake’ de Vuitton (...) T iene que ser algo sencillito porque nuestra economía no es buena, la economía de los canales de televisión en este país no es muy buena”, comentó.

Finalmente, la expareja de Mario Irivarren la desafió a colocar su próxima canción en el programa por un mes, después de que le presente los recibos del canal.

