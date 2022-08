Tefi Valenzuela se suma a J Balvin y Danny Ocean para lo que será a su imponente presentación en Arequipa para la celebración del 482 aniversario de la Ciudad Blanca, este 14 de agosto en el escenario del Jardín de la Cerveza.

Poco antes de su presentación, Tefi Valenzuela conversó con Trome y contó que será la encargada de cantar el himno de Arequipa en la serenata a la Ciudad blanca.

“Para mí es como un sueño, soy arequipeña desde que tengo uso de razón siempre he venido a estos espectáculos. Este show tendrá un escenario como nunca antes. Me siento orgullosa de representar a mi ciudad. Qué felicidad ser parte de la serenata a Arequipa ”, comenta Tefi.

TROME - Tefi Valenzuela desde Arequipa (Video: Carla Chevez)

“ME SIENTO EN EL SUPER BOWL”

La cantante adelantó que interpretará una versión especial del tema ‘El regreso’ y se mostró emocionada pues siente que esta presentación es como si realizara un ‘Super Bowl’.

“ Qué privilegio, me siento como que me eligieran para el Super Bowl. C omo arequipeños nos sentimos orgullosos de nuestras raíces, de nuestra tierra de nuestras costumbres. Es una tradición que a las 12, quien canta no es un extranjero, siempre es un arequipeño. Con Percy Valdivieso haremos un homenaje a Arequipa con música tradicional”, agregó.

Tefi Valenzuela conversó con Trome desde Arequipa antes de compartir escenario con J Balvin. (Foto: César Bueno)

